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Молдавский экономист Пойсик оценил новую стоимость российского газа для Кишинева

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 07:45
Экономика
Молдавский экономист Пойсик оценил новую стоимость российского газа для Кишинева
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 ноября. Молдавия договорилась с российской компанией «Газпром» о покупке газа на очень выгодных условиях, по ценам, о котором Кишинев не мог даже мечтать.

Такая договоренность — это предел возможности в условиях того, как ведет себя Молдавия по отношению к России. Об этом заявил доктор экономических наук, сотрудник национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик, передает РИА Новости.

«То, что мы подписали контракт — это здорово, Россия приняла ту формулу, которую хотела Молдавия, в последнее время мы получали газ по гораздо более высоким ценам, а сейчас нам предложена цена почти в два раза ниже той, что мы платили последний месяц», — сказал он.

По словам эксперта, если бы Молдавии пришлось платить 1000 долларов за газ, страну ждала бы катастрофа. Однако даже при таком сценарии власти должны создать механизм поддержки социально уязвимых слоев населения.

Ранее вице-премьер республики Андрей Спыну заявил, что стоимость газа для Молдавии в рамках нового контракта с «Газпромом» составит 450 долларов за тысячу кубометров. Долговые обязательства Кишинева перед российской компанией подвергнут аудиту в следующем году.

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