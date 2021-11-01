Любители агрессивной езды будут получать штраф за каждое нарушение

Москва, 1 ноября. Наказание за неподобающее поведение на дорогах введут в КоАП РФ. Теперь каждое подобное нарушение будет караться штрафом в 3 тысячи рублей, сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, необходимость в принятии нового положения появилась в связи с распространением подобного стиля езды. Зачастую, отметила сенатор, он является демонстративным и провоцирует ДТП, однако водители при этом остаются безнаказанными, передает РИА Новости.

«Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», — пояснила она.

Рукавишникова добавила, что штрафовать будут как за опасную езду, так и за неуважительное отношение к участникам дорожного движения. Автомобиль сам по себе является источником опасности, а показательное пренебрежение к водителям и пешеходам лишь увеличивает риск аварии, заключила сенатор.

Вводятся новые правила и по тюнингу транспортного средства. Теперь апгрейд авто без согласования будет также грозить штрафом.