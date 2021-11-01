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Бразильские полицейские ликвидировали 25 грабителей банков в ходе перестрелки
Происшествия
Бразильские полицейские ликвидировали 25 грабителей банков в ходе перестрелки
twitter.com  /  @PMERJ

Рио-де-Жанейро, 1 ноября. Полиция Бразилии ликвидировала 25 преступников в ходе спецоперации. По предварительным данным, все они входили в банду грабителей банков, пишет информационный портал G1.

Правоохранители изъяли десятки единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Помимо этого при обысках были обнаружены не менее десяти угнанных машин.

«В результате совместной операции различных подразделений полиции в воскресенье погибли 25 подозреваемых в принадлежности к банде по ограблению банков», — говорится в сообщении СМИ.

Недавно в Новосибирске сержант-контрактник обезвредил грабителя в продуктовом магазине. Ворвавшийся в супермаркет местный житель начал угрожать сотруднику супермаркета ножом, на что немедленно отреагировал военнослужащий. Он удерживал злоумышленника до прибытия правоохранителей.

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бразилия полиция спецоперация грабители банков
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