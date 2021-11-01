Роспотребнадзор: мутация «дельты» AY.4.2 не распространяется в России

Москва, 1 ноября. Геновариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2, который захватывает Великобританию и другие европейские государства, не распространяется в России.

Сейчас известны лишь единичные случаи. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская «Известиям».

«Этот штамм пока не распространяется. До сих пор известны лишь единичные случаи», — сказала она.

Кроме того, список распространенных в РФ вариантов с прошлого месяца не менялся. AY.4.2 является одним из 45 подвидов вируса, происходящих от «Дельта»-варианта.

Ранее новый штамм коронавируса AY.4.2 был зафиксирован в Соединенных Штатах. Однако пока что его присутствие в стране не вызывает серьезных опасений. Ситуацию с распространением нового штамма коронавирусной инфекции на территории США оценили эксперты американского регулятора.