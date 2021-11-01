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Депутат Рады Рабинович раскритиковал Молдавию за покупку энергоресурсов у России
Политика
Депутат Рады Рабинович раскритиковал Молдавию за покупку энергоресурсов у России
Pr Scr youtube.com  /  «60 минут»

Киев, 1 ноября. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Литва и Молдавия предали Украину, закупая энергоресурсы у России.

Он отметил, что Молдавия заключила с российской компанией «Газпром» контракт после того, как Киев подарил ей 1 млн кубометров газа. Об этом Рабинович написал на своей странице в Facebook.

«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», — отметил депутат.

Ранее американский лидер Джозеф Байден призвал Берлин выполнять обещания, которые были даны Киеву относительно строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что Россия не сможет «манипулировать» потоками природного газа во вредоносных политических целях

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Газпром украина россия газ молдавия рабинович
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