Медведев объявил о наступлении продовольственного кризиса из-за пандемии COVID-19

Москва, 1 ноября. Мировая экономика переживает спад на фоне распространения коронавирусной инфекции. Ряд развитых стран смогут вернуться к показателям 2019 года не раньше 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии».

Темпы спада превышают показатели финансового кризиса 2008-2009 годов. Больше всего досталось странам с высоким уровнем глобализации, однако именно такие государства быстрее всего восстанавливаются, передает «Российская газета».

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — заметил Медведев.

Преодолеть кризис поможет «эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики, удержание ценовой стабильности». Зампред отметил, что дать точных прогнозов сейчас не может никто. На экономические процессы влияют множество факторов — темпы вакцинации населения от COVID-19, распространение новых штаммов, политические разногласия и готовность стран к сотрудничеству.

Дмитрий Медведев ранее объявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии COVID-19. В стране наблюдается подъем уровня заболеваемости в условиях массового тестирования.