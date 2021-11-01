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Экономист Переславский объяснил преимущества расчета за наличные средства
Общество
Экономист Переславский объяснил преимущества расчета за наличные средства
pixabay.com

Москва, 1 ноября. Покупки за безналичный расчет становятся популярными в последние годы. Но в каких случаях проще расплачиваться физическими деньгами, рассказал экономист Николай Переславский.

Покупка с помощью наличности упрощает процедуру возврата средств. Обычно деньги должны поступать в течение десяти дней с момента оформления заявления, если клиент приобрел товар по карте, пишет «Прайм».

«Возврат должен быть оформлен в течение 14 дней после покупки, а средства должны быть возвращены в течение десяти дней. Однако при покупке за наличные обычно магазины возвращают деньги сразу», — добавил Переславский.

Наличность следует иметь при себе во время посещения рынков или небольших магазинов. Продавцам такой способ удобнее, так как им проще рассчитаться с поставщиками. При посещении других стран тоже могут потребоваться физические деньги на случай невыгодной конвертации или потери карты.

Подавляющее большинство россиян считают оплату товаров и услуг картой более удобным способом. Многие отмечают гигиеничность и безопасность. А каждый десятый человек вообще не использует наличность в повседневной жизни.

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