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Два человека погибли и один пострадал во время пожара в Рязанской области
Происшествия
Два человека погибли и один пострадал во время пожара в Рязанской области
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Рязань, 1 ноября. Жилой дом вспыхнул в рабочем поселке Сапожок Сапожковского района Рязанской области. Жертвами возгорания стали два человека, еще один пострадал и находится в больнице, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Пожар произошел примерно в 02:40 по московскому времени. В ликвидации огня участвовали восемь спасателей и три пожарных автомобиля.

«При пожаре в жилом доме, по предварительным данным, погибли мать и ее дочка, еще один несовершеннолетний сын сейчас в больнице», — следует из сообщения.

По информации экстренных служб, из горящего дома удалось вырваться 20-летнему сыну погибшей. Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало.

Крупный пожар недавно произошел в одноэтажном доме в Пермском крае. В результате происшествия погибли три человека.

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