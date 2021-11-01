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Женщина ударила ножом своего сожителя в Уфе

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 07:04
Происшествия
Женщина ударила ножом своего сожителя в Уфе
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Уфа, 1 ноября. Сотрудники экстренных служб выехали на срочный вызов в один из домов Уфы. Там медики и полиция обнаружили 61-летнего мужчину с ножевым ранением в области живота.

Человек лежал на полу без сознания в окровавленной одежде. Медики поместили его в машину скорой помощи и доставили в городскую больницу №21.

По предварительным данным, сожительница распивала спиртные напитки в компании потерпевшего. В ходе застолья между ними завязалась ссора на почве ревности. Женщина заявила, что сожитель начал ее избивать. Она, не выдержав побоев, схватила со стола нож и воткнула истязателю в живот.

Орудие преступления правоохранители нашли на кухне. Все улики изъяты и направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в Санкт-Петербурге пожилой мужчина с ножом в руках напал на врача больницы. Медик отделался легкими царапинами и продолжил работу.

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