Экс-директора ООО «Энергострой» обвиняют в мошенничестве с ущербом почти в 100 млн рублей

Барнаул, 1 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении бывшего директора алтайского ООО «Энергострой». Общий ущерб от его действий оценивается на порядка 100 миллионов рублей.

Данное дело стало четвертым по счету. Теперь все они объединены в одно производство. На этот раз экс-директор обвиняется в обмане по госконтракту на установку фонарей в Чуйском тракте, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ по Алтайскому краю.

«...обвиняемый при исполнении госконтракта... использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству. В последующем он предоставлял документы с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ, на основании которых заказчик эти работы принимал и оплачивал», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что первое уголовное дело в отношении бывшего главы «Энергостроя» было возбуждено еще в марте текущего года. Тогда ущерб был оценен на сумму в 10 миллионов рублей.

Тем временем в Красноярске обвиняемый по аналогичной статье мужчина не хотел приходить в участок. Полицейского, который должен был его доставить, преступник вместе со своей сожительницей ударил ножом.