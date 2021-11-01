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Семь человек погибли при обвале пещеры в бразильском регионе Рибейран-Прету

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 06:48
Происшествия
Семь человек погибли при обвале пещеры в бразильском регионе Рибейран-Прету
pixabay.com  /  PD

Бразилиа, 1 ноября. Пещера обвалилась во время пожарных учений в регионе Рибейран-Прету на юго-востоке Бразилии. Жертвами происшествия стали семь человек.

Всего участниками учений были 26 человек. В их числе сотрудники пожарных служб и ученики школы Real Life. В результате инцидента обрушился свод пещеры, уточнили в местных оперативных службах.

Полностью невредимыми остались 14 человек, еще троих удалось спасти, но они получили травмы. Погибшими считаются семь участников учений, судьба еще девяти человек остается неизвестной.

Обрушение башенного крана ранее произошло на строительной площадке в Шанхае. Смертельные травмы в результате происшествия получил один человек, еще двое получили травмы.

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бразилия обвал пещера пожарные учения
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