Уровень безработицы в России снизился на 1,7 процентного пункта

Москва, 1 ноября. Уровень безработицы в России летом 2021 года снизился на 1,7 процентного пункта по сравнению с пиковым значением прошлого года.

В российских регионах уровень безработицы составил 4,6%. Самый низкий показатель по безработице оказался в Санкт-Петербурге, ЯНАО и Москве, а самый высокий — в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, численность безработных в июне-августе 2021 года в стране составила 3,45 млн человек. В начале года этот показатель составлял 4,6 млн человек. Самый пик безработицы пришелся на июль-сентябрь 2020 года, когда работу искали 4,8 млн россиян. После этого в третьем квартале 2020 года 1,35 млн человек устроились на работу.

Ранее исследователи «Зарплаты.ру» отметили дефицит кадров в строительной сфере. Пандемия и отток мигрантов привели к дефициту специалистов на российском рынке труда. Спрос на рабочих и строителей оказался в три раза выше, чем в 2019 году.