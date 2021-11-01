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Мужчина погиб в установке для переработки рыбных отходов на Камчатке
Происшествия
Мужчина погиб в установке для переработки рыбных отходов на Камчатке
Федеральное агентство политических новостей  /  Евгения Дылева

Петропавловск-Камчатский, 1 ноября. Мужчина трагически погиб на территории рыбоперерабатывающего предприятия на Камчатке во время несчастного случая. В поселке Нагорном одного из работников затянуло в мукомольный аппарат. Спасти 45-летнего местного жителя не удалось.

По факту данного инцидента камчатскими следователями уже проводится процессуальная проверка. Все виновники и ответственные за происшествие на рыбзаводе в Елизовском районе будут объявлены позже, передает телеканал РЕН ТВ.

«В настоящее время органом следствия назначены необходимые экспертные исследования, по итогам доследственной проверки будет принято итоговое процессуальное решение», — сообщили в региональном управлении СК России.

Несколькими днями ранее группа неизвестных надругалась над 17-летней девушкой-инвалидом. По факту данного происшествия возбудили уголовное дело с приказа лично главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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камчатка несчастный случай рыбный завод смерть на производстве
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