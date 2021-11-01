Лавров: необходимо защитить Россию от «перелива» терроризма и наркоугрозы из Афганистана

Москва, 1 ноября. Российские рубежи необходимо защищать от террористических угроз и наркотрафика из Афганистана. Важно также не допустить дестабилизации соседствующих с азиатским государством стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что для Москвы обстановка в странах этого региона имеет принципиальное значение. По словам Лаврова, у государств Центральной Азии буквально нет границы с Российской Федерацией — практические со всеми из них функционирует безвизовый режим.

«Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана», — заявил глава внешнеполитического ведомства на телеканале «Россия-24».

Ранее Сергей Лавров заявил о нежелании Североатлантического альянса вести диалог с Россией. По его словам, причиной тому являются недружественные действия НАТО.