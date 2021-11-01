«Лаборатория Касперского»: мошенники начали продавать европейские COVID-сертификаты

Москва, 1 ноября. Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили, что в даркнете начали появляться мошенники, предлагающие европейские сертификаты о вакцинации от COVID-19. Объявления размещают на русском и английском языках.

Эксперты отметили, что при покупке предлагается выбрать страну вакцинации и препарат, одобренный ЕС. За такую услугу мошенники берут от 300 долларов, иногда оплата принимается и в криптовалюте, передает РБК.

В объявлениях утверждается, что данные покупателя будут внесены в базу, поэтому присвоенный QR-код подлинный. Мошенники гарантируют, что документ можно будет проверить даже на одном из специальных сайтов.

«Вероятнее всего, все подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги», — предупредил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов.

Подделка COVID-сертификатов распространена по всему миру, не исключение и Россия. В связи с этим премьер-министр страны Татьяна Голикова напомнила об ответственности.