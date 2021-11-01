Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 08:11
08:10
Происшествия
Подросток сорвался с окна седьмого этажа и насмерть разбился в Сарове
08:07
Экономика
ЦБ России аннулировал лицензию банка «Спутник»
08:04
Общество
Эксперт Дымова предупредила об опасности наличного расчета при покупке недвижимости
08:00
Политика
Публицист Союстов: На Украине катера «Кентавр-ЛК» превратились в вещдоки уголовного дела
07:58
Политика
NBC: рейтинг одобрения Байдена за три месяца снизился на семь процентов
07:56
Экономика
Аналитик Зельцер назвал доллар и рубль лучшими средствами накопления
07:55
Общество
Более семи миллиардов прививок от COVID-19 сделано по всему миру
07:54
Общество
Музыкальная группа Limp Bizkit напомнила о себе выходом новой пластинки спустя десять лет
07:50
Происшествия
Жительница Уссурийска может лишиться прав за оставленного в машине на ЖД-путях ребенка
07:49
Спорт
Месси признался в желании вновь вернуться в «Барселону»
Все новости

«Лаборатория Касперского»: мошенники начали продавать европейские COVID-сертификаты

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 06:36
Общество
«Лаборатория Касперского»: мошенники начали продавать европейские COVID-сертификаты
pexels.com  /  Nataliya Vaitkevich

Москва, 1 ноября. Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили, что в даркнете начали появляться мошенники, предлагающие европейские сертификаты о вакцинации от COVID-19. Объявления размещают на русском и английском языках.

Эксперты отметили, что при покупке предлагается выбрать страну вакцинации и препарат, одобренный ЕС. За такую услугу мошенники берут от 300 долларов, иногда оплата принимается и в криптовалюте, передает РБК.

В объявлениях утверждается, что данные покупателя будут внесены в базу, поэтому присвоенный QR-код подлинный. Мошенники гарантируют, что документ можно будет проверить даже на одном из специальных сайтов.

«Вероятнее всего, все подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги», — предупредил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов.

Подделка COVID-сертификатов распространена по всему миру, не исключение и Россия. В связи с этим премьер-министр страны Татьяна Голикова напомнила об ответственности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Лаборатория Касперского»: мошенники начали продавать европейские COVID-сертификаты
мошенники подделка коронавирус covid-сертификаты
Комментировать