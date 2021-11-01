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Эммануэль Макрон заявил об обмане со стороны Скотта Моррисона относительно AUKUS
Политика
Эммануэль Макрон заявил об обмане со стороны Скотта Моррисона относительно AUKUS
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 1 ноября. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что австралийский премьер-министр Скотт Моррисон обманул его относительно нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

Макрон ответил на вопрос журналиста из Австралии, считает ли он, что Скотт Моррисон сказал ему неправду. Об этом информирует телеканал BFM TV.

«Я не думаю, я знаю это», — сказал президент Франции.

В то же время он заявил, что уважает Австралию и население этой страны. В четверг состоялся первый разговор Макрона с Моррисоном после отказа Канберры от оборонного контракта с Парижем на поставку подводных лодок.

Ранее Макрон рассказал, что США и Франция в последние недели ввели несколько конкретных мер в целях укрепления сотрудничества стран. Помимо этого, политик выразил надежду, что в будущем больше не будет допущено ситуаций, подобных разрыву контракта с Австралией по подводным лодкам.

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австралия франция макрон моррисон aukus
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