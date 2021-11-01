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Россия начала поставки газа Молдавии в рамках нового соглашения
Экономика
Россия начала поставки газа Молдавии в рамках нового соглашения
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 1 ноября. Российская государственная корпорация «Газпром» начала транзит природного топлива для Молдавии в рамках нового долгосрочного контракта. Ранее стороны договорились о соглашении на пять лет.

Согласно новому договору, стоимость голубого топлива для Молдавии установлена на уровне 450 долларов за тысячу кубических метров. Это значение в два раза ниже нынешнего рыночного ценника.

Заместитель правительства республики Андрей Спыну сообщал, что страна инициировала независимую проверку долговых обязательств «Молдовагаза» перед РФ. Аудит будет проведен в следующем году, и после этого стороны определятся со сроками погашения задолженности.

Италия в текущем году увеличила импорт газа из Российской Федерации на 15,9 процента. Как сообщили в «Газпроме», уровень прироста равен значениям прошлого года.

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