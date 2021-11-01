Саммит COP26 с участниками «Большой двадцатки» стартует в Глазго

Глазго, 1 ноября. Саммит с участием 120 глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) стартует в Глазго.

В нем примут участие канадский премьер-министр Джастин Трюдо, американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие представили стран, принимавшие участие в саммите G20. Хозяевами мероприятия выступят глава британского правительства Борис Джонсон и его итальянский коллега Марио Драги.

Лидеры будут делать свои заявления на пленарных заседаниях в течение двух дней. Ожидается несколько важных видеообращений, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер Владимир Путин не будет принимать очное участие в саммите.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш покинул саммит G20 с ощущением «несбывшихся надежд». По словам руководителя организации, он приветствует приверженность «Большой двадцатки» глобальным решениям.