Почти половина россиян тратит на лечение домашних животных около 10 тысяч рублей в год

Москва, 1 ноября. Порядка 40% россиян тратят на лечение и профилактику своих домашних питомцев до 10 тысяч рублей в год. Чуть меньше расходуют на эти цели менее 5 тысяч рублей.

Сеть магазинов «Четыре лапы» провела опрос среди более 1,5 тысяч владельцев домашних животных. Среди них почти 80% составили женщины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Затраты на ежегодное ветеринарное обслуживание для большинства владельцев домашних животных (40%) составляют 5 тысяч — 10 тысяч рублей, 37% опрошенных тратят менее 5 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Также 14% тратят на своих животных от 10 до 20 тысяч рублей, и еще более 20 тысяч рублей на животных тратят 9% респондентов. Услугами ветеринаров традиционно пользуются владельцы кошек и собак — 46% и 45% соответственно.

Ранее правительство России одобрило идею о штрафах за неправильное содержание питомцев. Согласно информации пресс-центра МОД, за несоблюдение требований предложено установить штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от 1500 до 3000 рублей.