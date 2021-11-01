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Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах за карьеру
Спорт
Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах за карьеру
manutd.com  /  Пресс-служба «Манчестер Юнайтед»

Рим, 1 ноября. «Милан» победил «Рому» в 11-м туре чемпионата Италии по футболу со счетом 2:1. Один из голов забил 40-летний нападающий Златан Ибрагимович.

Этот мяч для ветерана футбола стал 400-м в национальных первенствах за карьеру. Он выступал в чемпионатах Швеции, Нидерландов, Италии, Испании, Франции, Англии и США.

Еще один гол в составе «Милана» забил Фрак Кесси с пенальти, который заработал Ибрагимович. У «Ромы» в концовке встречи отличился Стефан Эль-Шаарави, передает RT.

«Милан» продлил беспроигрышную серию против «Ромы» до четырех матчей. В последних встречах против римлян команда Ибрагимовича одержала три победы и один раз сыграла вничью. Подопечные Стефано Пиоли по итогам 11-тура расположились на второй строчке Серии А с 31 очком.

Еще одна звезда мирового футбола Криштиану Роналду в последнем туре Английской премьер-лиги помог «Манчестер Юнайтед» крупно обыграть «Тоттенхэм». Нападающий отметился голом и результативной передачей.

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футбол ибрагимович милан рома чемпионат италии
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