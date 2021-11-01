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NI: реакция России на действия Украины в Донбассе может выйти за рамки слов

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 05:25
Политика
NI: реакция России на действия Украины в Донбассе может выйти за рамки слов
flickr.com  /  Фото Москвы Moscow-Live.ru Follow

Вашингтон, 1 ноября. Украине следует быть осторожной с тем, что она делает в Донбассе. Москва может не ограничиться одними лишь словами в ответ на провокации Киева, считают авторы National Interest.

Как указано в статье журнала, поворотным моментом может стать применение Украиной турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar на территории Донбасса. Авторы публикации считают, что эксплуатация Киевом этих дронов может спровоцировать Москву на ответные действия и привести к эскалации между сторонами конфликта.

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов», — говорится в статье National Interest.

По мнению автора статьи, Россия расценивает использование турецких беспилотных аппаратов вблизи линии соприкосновения как нарушение Минских соглашений. Однако Украина не разделяет данное мнение.

Генштаб ВС Украины 26 октября рассказал о применении дронов Bayraktar в Донбассе. Как сообщил ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Киев не должен ассоциировать их со страной-производителем, поскольку только он несет ответственность за то, как их применяет.

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украина донбасс беспилотники дроны конфликт bayraktar
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