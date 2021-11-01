«Известия»: российские ракетчики готовятся к передислоцированию в любую точку страны

Москва, 1 ноября. Министерство обороны Российской Федерации проводит учебные маневры по подготовке военнослужащих ракетных войск стратегического назначения к переброске в любую точку страны. Об этом сообщают информаторы в ведомстве.

На сегодняшний день подобные учения уже прошли береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Согласно легенде, подразделения ракетчиков в оперативном порядке необходимо было доставить с балтийского побережья под Мурманск, чтобы усилить Северный флот, пишут «Известия».

Для передислоцирования «Балов» и «Бастионов» были задействованы воздушный, наземный и морской военный транспорт. После переброски, военнослужащие развернули комплексы и приступили к отработке задач по защите акватории Баренцева моря от атак условного врага. Береговые ракетные комплексы успешно справились со всеми поставленными боевыми задачами, сообщил информатор в Минобороны России.

Ранее «Бал» и «Утес» провели учебную стрельбу противокорабельными ракетами. В маневрах также принимали участие военные судна из состава Черноморского флота России.