Глава ФССП Аристов: порядка 4,2 миллиона россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов

Москва, 1 ноября. Накопившиеся долги не позволяют свыше 4,2 миллиона россиянам выехать за границу. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Всего за девять месяцев текущего года к административной ответственности привлечено свыше 474 тысяч должников, а к уголовной – более 47 тысяч человек. Россияне за этот же период 126 миллионов раз проверяли информацию о долгах в Банке данных исполнительных производств.

«По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств», — добавил Аристов в разговоре с РИА Новости.

Российских водителей могут лишать удостоверений при наличии долгов. Эту меру можно исполнить, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Для решения структурных вопросов Федеральная служба судебных приставов планирует работать вместе с ГИБДД.