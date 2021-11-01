Минимум шесть человек погибли в результате стрельбы на праздновании Хеллоуина в США

Вашингтон, 1 ноября. Ряд трагедий с участием вооруженных граждан произошли в разных американских штатах за выходные. На вечеринках по случаю Хеллоуина погибли минимум шесть человек, еще 29 получили ранения, сообщило издание The Sun.

Случаи стрельбы были зафиксированы в Техасе, Калифорнии и Иллинойсе. В Хьюстоне во время вооруженного конфликта погибла 18-летняя девушка, еще двое подростков получили ранения. На другом мероприятии жертвой стал 20-летний житель США, сообщил портал Gun Violence Archive.

Полиция за прошедшую ночь зафиксировала гибель пяти детей. Некоторые из них получили несовместимые с жизнью ранения из-за оставленного взрослыми оружия. За последнее время в США на 30% увеличилось количество насильственных смертей. Специалисты не могут объяснить эту тенденцию. Некоторые версии связаны с пандемией COVID-19 и владением оружия.

Ранее стало известно, что во время стрельбы в домах Хьюстона погибли молодые девушка и парень. Трагедии произошли во время праздничного застолья по случаю Хеллоуина.