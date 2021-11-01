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Российский студент пропал после жесткого избиения чешской полицией в Праге
Происшествия
Российский студент пропал после жесткого избиения чешской полицией в Праге
policie.cz  /  Официальный сайт полиции Чехии

Прага, 1 ноября. Россиянин пропал без вести в Праге после жесткого избиения чешской полицией. Несколькими днями ранее правоохранители накинулись на студента, назвав того «русской свиньей». Подробностями поделилась мать пропавшего молодого человека Лина Рыхтикова.

Конфликт между стражами порядка и российским учащимся приключился, когда последний сидел в кафе. Сотрудница заведения вызвала полицейских, поскольку россиянин не стал делать новый заказ. Приехавшие правоохранители поинтересовались у парня, что случилось. Однако когда они увидели его загранпаспорт, то набросились на студента и начали избивать. Всему виной стала графа в документе, где написано, что мальчик — гражданин России.

«Он (сын. – Прим. ФАН) говорит: "Представьтесь, пожалуйста, вы же даже не представились". Он (чешский полицейский. — Прим. ФАН) говорит: "Я перед тобой, русская свинья, еще представляться буду", повалил его, вызвал еще наряд, и они его отпинали хорошенько», — поделилась мать пропавшего студента.

После этого инцидента, по данным телеканала РЕН ТВ, молодому человеку стали поступать угрозы. Спустя некоторое время студент перестал выходить на связь. На сегодняшний день его местоположение неизвестно.

Недавно американская полиция Остина (штат Техас) отчиталась об антирекорде по количеству убийств в 2021 году. В конце октября в городе произошло 75-е убийство с начала 2021 года – наивысший показатель за последний 61 год.

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