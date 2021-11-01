Россияне с инвалидностью могут получить льготы при оплате электроэнергии

Москва, 1 ноября. Некоторые категории российских граждан имеют право на получение льгот при оплате электроэнергии. Кому именно они положены, рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Он объяснил, что во всех регионах России набор льгот приблизительно одинаковый. Они полагаются ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, а также семьям, в которых есть человек с инвалидностью. Об этом Минко сообщил в интервью агентству «Прайм».

Помимо этого, льготы могут получить граждане, являющиеся тружениками тыла, а также награжденные медалью за оборону Москвы и пережившие блокаду Ленинграда. Вдобавок право на них имеют Герои труда, обладатели различных государственных наград, почетные советские и российские доноры и другие.

«И если сами участники войны, как правило, льготы получают, то вот семьи инвалидов ВОВ часто не используют эту возможность», — добавил эксперт.

Минко подчеркнул, что при расходах на ЖКХ выше 22% процентов от дохода граждане автоматически получают право на получение льгот. Для его подтверждения необходимо обратиться в управляющие или сбытовые компании города со всеми подтверждающими документами.

Также возможностью получения налоговых льгот могут воспользоваться многодетные семьи. Так, при наличии трех и более детей родитель имеет право на предоставление льготы в виде налогового вычета.