Священник Первозванский призвал не заигрывать с нечистой силой на Хеллоуин

Москва, 1 ноября. Заигрывание с нечистой силой опасно и всегда плохо заканчивается, поэтому не стоит праздновать Хеллоуин. Об этом заявил церковный публицист, священник Максим Первозванский.

Хеллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 октября. Исторически это религиозный католический праздник, чествующий победу добра над злом, но со временем массовая культура исказила восприятие Хеллоуина. Теперь традиционные злодеи подаются как положительные герои, что может плохо сказаться на сознании детей, пояснил священник в интервью РИА Новости.

«Хэллоуин — это заигрывание с нечистой силой — что опасно и всегда плохо кончается», — предупредил Первозванский.

Церковный публицист опасается, что дети с возрастом захотят усилить и углубить то, что казалось им хорошим и веселым в рамках праздника Хеллоуин. Так происходит искажение традиционного восприятия добра и зла, заключил Первозванский.

Парапсихолог и ведьма Елена Ерпин ранее предостерегла россиян от совершения обрядов в шутку на Хеллоуин. Такие действия могут привести к плохим последствиям.