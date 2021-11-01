Клиенты Сбербанка смогут делать инвестиции от 100 рублей

Москва, 1 ноября. Сбербанк в ноябре запустит для своих клиентов возможность делать микроинвестиции. Пользователи смогут вкладываться в фондовый рынок от 100 рублей.

Речь идет об инвестиционной копилке на основе ПИФов, которая появится в приложении «Сбербанк Онлайн». Она позволит делать вклады даже при наличии всего 100 рублей, пояснила старший вице-президент и руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«В следующем году в приложение добавится возможность инвестировать через инвесткопилку в биржевые фонды. Это перспективный инструмент вовлечения клиентов в сбережения и инвестиции», — цитируют Алымову «Известия».

До конца текущего года в Сбербанке может появиться новый фонд для венчурных инвестиций (pre-IPO фонд). Вместе с этим планируется запуск стратегии доверительного управления на китайский рынок.

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