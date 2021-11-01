NYT сообщила о российско-американских переговорах по кибербезопасности

Вашингтон, 1 ноября. Москва и Вашингтон ведут переговоры по кибербезопасности в закрытом формате. Со стороны США их возглавляет заместитель помощника президента по национальной безопасности Энн Нюбергер, сообщает газета The New York Times.

После проведения саммита России и США в Женеве стороны поучаствовали в «целой серии контактов» по разным темам. Издание отмечает, что переговоры по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном носят самый глубокий за последние годы характер.

Нюбергер провела ряд непубличных виртуальных встреч с российским коллегой. Несколько недель назад США передали России имена и данные нескольких хакеров, которые совершили атаки на Соединенные Штаты.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и США добились небольших, но конкретных результатов в рамках сотрудничества по кибербезопасности. Сторонам удалось прийти к конкретным результатам, однако, к каким именно, Антонов не уточнил.