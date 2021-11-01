Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 05:05
04:58
Происшествия
Российский студент пропал после жесткого избиения чешской полицией в Праге
04:32
Общество
Россияне с инвалидностью могут получить льготы при оплате электроэнергии
04:30
Общество
Терапевт Водовозов объяснил особенности «феномена белого халата»
04:23
Общество
Священник Первозванский призвал не заигрывать с нечистой силой на Хеллоуин
04:22
Экономика
Клиенты Сбербанка смогут делать инвестиции от 100 рублей
04:08
Политика
NYT сообщила о российско-американских переговорах по кибербезопасности
04:04
Общество
Эндокринолог Гинзбург перечислил способы восполнить запас витамина D
04:03
Общество
Власти Хабаровского края отменили проведение массовых мероприятий
04:00
Общество
Жители Ленинск-Кузнецкого пожаловались на огромных крыс возле мусорок
04:00
Общество
Нарколог Исаев: «Высшее образование не влияет на степень алкогольного опьянения»
Все новости

Жители Ленинск-Кузнецкого пожаловались на огромных крыс возле мусорок

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 04:00
Общество
Жители Ленинск-Кузнецкого пожаловались на огромных крыс возле мусорок
pixabay.com

Ленинск-Кузнецкий, 1 ноября. Грызуны совершенно не боятся людей и спокойно бегают возле мусорных баков. На проблему пожаловалась одна из жительниц Ленинск-Кузнецкого.

Женщина встретила крыс, когда выбрасывала мусор. Ее удивил внешний вид грызунов, так как по размеру они не уступали взрослым кошкам. В шутку жительница назвала крысиную стаю возле мусорки местным «живым уголком», передает «Царьград».

«Это мусорные баки напротив дома по адресу пр. Кирова 108, г. Ленинск-Кузнецкий. Крысы размером с котов», — отметила она.

Ответственность за санитарное состояние придомовых мусорных контейнеров лежит на обслуживающей организации. Направлять жалобы в таком случае необходимо в управляющую компанию.

В Калининграде местные жители выступили против установки мусорных контейнеров у жилого дома на улице Согласия. Они опасаются, что отходы спровоцируют появление нежелательных насекомых и крыс.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители Ленинск-Кузнецкого пожаловались на огромных крыс возле мусорок
кузбасс крысы мусорка ленинск-кузнецкий
Комментировать