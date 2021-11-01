Жители Ленинск-Кузнецкого пожаловались на огромных крыс возле мусорок

Ленинск-Кузнецкий, 1 ноября. Грызуны совершенно не боятся людей и спокойно бегают возле мусорных баков. На проблему пожаловалась одна из жительниц Ленинск-Кузнецкого.

Женщина встретила крыс, когда выбрасывала мусор. Ее удивил внешний вид грызунов, так как по размеру они не уступали взрослым кошкам. В шутку жительница назвала крысиную стаю возле мусорки местным «живым уголком», передает «Царьград».

«Это мусорные баки напротив дома по адресу пр. Кирова 108, г. Ленинск-Кузнецкий. Крысы размером с котов», — отметила она.

Ответственность за санитарное состояние придомовых мусорных контейнеров лежит на обслуживающей организации. Направлять жалобы в таком случае необходимо в управляющую компанию.

В Калининграде местные жители выступили против установки мусорных контейнеров у жилого дома на улице Согласия. Они опасаются, что отходы спровоцируют появление нежелательных насекомых и крыс.