Медведев: Россия весной текущего года вступила в пятую фазу пандемии COVID-19

Москва, 1 ноября. Российская Федерация весной 2021 года вступила в пятую фазу пандемии COVID-19. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев указал, что Россия вступила в первую фазу пандемии в декабре 2019 года. Он подчеркнул, что на этом этапе весь мир спокойно относился к новому вирусу. Заместитель председателя Совбеза РФ акцентировал внимание на том, что с инфекцией нужно вести «окопную войну» и каждое решение должно быть тщательно взвешенным.

«Этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума», — сообщил Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» для «Российской газеты».

Политик в своей публикации также затронул тему киберпреступности и терроризма в интернете. По словам Медведева, миру нужно обновить законодательство в этой сфере, так как работа в этом направлении замедлилась.