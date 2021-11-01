Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 05:05
05:05
Происшествия
Минимум шесть человек погибли в результате стрельбы на праздновании Хеллоуина в США
04:58
Происшествия
Российский студент пропал после жесткого избиения чешской полицией в Праге
04:32
Общество
Россияне с инвалидностью могут получить льготы при оплате электроэнергии
04:30
Общество
Терапевт Водовозов объяснил особенности «феномена белого халата»
04:23
Общество
Священник Первозванский призвал не заигрывать с нечистой силой на Хеллоуин
04:22
Экономика
Клиенты Сбербанка смогут делать инвестиции от 100 рублей
04:08
Политика
NYT сообщила о российско-американских переговорах по кибербезопасности
04:04
Общество
Эндокринолог Гинзбург перечислил способы восполнить запас витамина D
04:03
Общество
Власти Хабаровского края отменили проведение массовых мероприятий
04:00
Общество
Жители Ленинск-Кузнецкого пожаловались на огромных крыс возле мусорок
Все новости

Медведев: Россия весной текущего года вступила в пятую фазу пандемии COVID-19

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 03:44
Общество
Медведев: Россия весной текущего года вступила в пятую фазу пандемии COVID-19
Youtube-канал РАНХиГС

Москва, 1 ноября. Российская Федерация весной 2021 года вступила в пятую фазу пандемии COVID-19. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев указал, что Россия вступила в первую фазу пандемии в декабре 2019 года. Он подчеркнул, что на этом этапе весь мир спокойно относился к новому вирусу. Заместитель председателя Совбеза РФ акцентировал внимание на том, что с инфекцией нужно вести «окопную войну» и каждое решение должно быть тщательно взвешенным.

«Этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума», — сообщил Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» для «Российской газеты».

Политик в своей публикации также затронул тему киберпреступности и терроризма в интернете. По словам Медведева, миру нужно обновить законодательство в этой сфере, так как работа в этом направлении замедлилась.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Медведев: Россия весной текущего года вступила в пятую фазу пандемии COVID-19
медведев статья коронавирус COVID-19 пятая фаза
Комментировать