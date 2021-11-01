Мошенники украли более 50 тыс. рублей у жителя Кузбасса

Анжеро-Судженск, 1 ноября. Житель Анжеро-Судженска стал жертвой мошенников. Доверчивый мужчина перевел на якобы безопасный счет 53 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

По имеющимся данным, мужчине поступил звонок от якобы сотрудника банка. Он сообщил, что неизвестные пытались списать деньги с его счетов. Мошенник предложил жителю Кузбасса перевести средства на некий безопасный счет. Потерпевший выполнил условия после чего осознал, что его обманули.

Мужчина обратился в полицию. В настоящее время сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемого. Номер телефона звонившего был зарегистрирован в Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее полицейские Выборгского района Петербурга задержали 38-летнего мошенника, который обокрал 71-летнюю пенсионерку на крупную сумму.