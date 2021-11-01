Атомная подлодка «Новосибирск» выполнит четыре пуска крылатых ракет до конца года

Москва, 1 ноября. Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск» выполнит как минимум четыре пуска крылатых ракет до конца 2021 года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пуски будут производиться на государственных испытаниях в ближайшие два месяца. «Новосибирск» выпустит крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ», рассказал источник в интервью ТАСС. В том числе будет выполнен один залповый пуск с использованием снарядов обоих типов.

В дальнейшем подводную лодку планируется передать в Военно-морской флот России. По словам источника, испытания начнутся с середины ноября. Стрельба будет вестись по линиям, находящимся на берегу как с наземного положения, так и с подводного.

Ранее источник в Министерстве обороны России сообщил, что специалисты завершили испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя.