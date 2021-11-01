Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 03:35
03:28
Армия
Атомная подлодка «Новосибирск» выполнит четыре пуска крылатых ракет до конца года
03:24
Общество
Кемеровчанин написал заявление в полицию на местных дебоширов
03:23
Политика
Депутат Рады Волошин назвал «оплеухой» Зеленскому замечание Турции о беспилотниках
03:20
Общество
Вакцина от коронавируса «КовиВак» станет доступна для пациентов старше 60 лет
03:10
Общество
Госдума может обязать бизнес хранить данные о переписках в закрытых каналах
03:08
Общество
Мокрый снег с сильными порывами ветра накроет Новосибирск 1 ноября
02:50
Наука
Магнитная буря после вспышки на Солнце завершилась
02:48
Происшествия
Соседка убитых в Кызыле девочек слышала детские крики в ночь трагедии
02:27
Происшествия
Главе СКР Бастрыкину подготовят доклад о смерти двух сестер в Кызыле
02:26
Экономика
Российские власти субсидируют 11,5 млрд рублей на ипотеку в селах
Все новости

Атомная подлодка «Новосибирск» выполнит четыре пуска крылатых ракет до конца года

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 03:28
Армия
Атомная подлодка «Новосибирск» выполнит четыре пуска крылатых ракет до конца года
malachite-spb.ru  /  Пресс-служба СПМБМ «Малахит»

Москва, 1 ноября. Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск» выполнит как минимум четыре пуска крылатых ракет до конца 2021 года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пуски будут производиться на государственных испытаниях в ближайшие два месяца. «Новосибирск» выпустит крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ», рассказал источник в интервью ТАСС. В том числе будет выполнен один залповый пуск с использованием снарядов обоих типов.

В дальнейшем подводную лодку планируется передать в Военно-морской флот России. По словам источника, испытания начнутся с середины ноября. Стрельба будет вестись по линиям, находящимся на берегу как с наземного положения, так и с подводного.

Ранее источник в Министерстве обороны России сообщил, что специалисты завершили испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Атомная подлодка «Новосибирск» выполнит четыре пуска крылатых ракет до конца года
стрельба испытания подлодка
Комментировать