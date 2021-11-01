Кемеровчанин написал заявление в полицию на местных дебоширов

Кемерово, 1 ноября. Житель Кемерова пожаловался на двух местных жителей, которые приняли его за водителя такси и попытались повредить автомобиль за отказ в перевозке . Об этом потерпевший сообщил в соцсетях.

Водитель на просьбу подвести ответил отказом, вежливо объяснив молодым людям ситуацию. Однако такой исход их не устроил, после чего мужчина получил сначала порцию оскорблений, а потом ударов по автомобилю от одного из дебоширов. В итоге у транспортного средства оказалось повреждено заднее крыло. Пострадавший сразу же обратился в полицию по факту инцидента.

Автомобилист отметил, что один из грубиянов живет в доме рядом с местом происшествия. Поэтому шансы установить его личность и привлечь к ответственности весьма велики.

Ранее в Казани трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали водителя рейсового автобуса. В результате инцидента ранения получили два человека.