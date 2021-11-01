Депутат Рады Волошин назвал «оплеухой» Зеленскому замечание Турции о беспилотниках

Киев, 1 ноября. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высмеял команду украинского лидера Владимира Зеленского после замечания Турции относительно применения Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Киев перестать называть приобретаемое у Анкары оружие турецким. Волошин назвал такой ответ главы МИД Турции «оплеухой» команде Зеленского от «турецких союзников». Об этом он написал в Facebook.

«Формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона на Донбассе Анкара не имеет никакого отношения. Но это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте мое имя" , как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко, в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнеров не может не умилять», — отметил депутат.

Ранее Чавушоглу призвал Киев не отождествлять ударные беспилотники Bayraktar с Турцией, так как они теперь принадлежат Украине. По его словам, не имеет значения, в какой стране было произведено оружие, так как именно покупатель несет ответственность за последствия его использования.