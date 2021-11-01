Госдума может обязать бизнес хранить данные о переписках в закрытых каналах

Москва, 1 ноября. Госдума может рассмотреть законопроект, обязывающий бизнес хранить информацию, используемую для обеспечения производственной деятельности на предприятии, в течение трех лет.

В случае вступления закона в силу он будет распространяться на организации, владеющие технологическими сетями с номерами автономной системы (AS). К ним относятся РЖД, «Газпром», «Яндекс» и другие. Хранить в AS они будут обязаны все голосовые и текстовые сообщения, изображения, звуки, видео и иную передаваемую информацию. По запросу правоохранительных органов будет необходимо обеспечить доступ к данным, передают «Известия».

«Эти сети не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Они применяются для ... управления технологическими процессами на производстве. Несомненно, для оперативно-разыскной деятельности могут быть необходимы сведения, передаваемые по этим каналам», — отметил зампред Комитета Госдумы Анатолий Выборный.

Отмечается, что законопроект рекомендован к принятию его в первом чтении. Это может случиться уже в ноябре, после чего он вступит в силу в 2022 году.

В настоящее время Госдума также рассматривает закон о продлении дачной амнистии. Речь идет о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми домами.