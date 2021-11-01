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Магнитная буря после вспышки на Солнце завершилась

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 02:50
Наука
Магнитная буря после вспышки на Солнце завершилась
nasa.gov  /  NASA

Москва, 1 ноября. Слабая магнитная буря, которая началась из-за мощной вспышки на Солнце, завершилась. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Спокойное состояние магнитосферы было зафиксировано с 18 до 21 часа. Сотрудники института проводили замеры показателей каждые три часа. Об этом говорится на официальном сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

«За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — содержится в сообщении.

На поверхности Солнца 28 октября была зафиксирована мощнейшая вспышка класса X. Она продолжалась на протяжении 31 минуты, всего произошло 28 вспышек слабой, средней и высокой величины.

Явление также вызвало слабую магнитную бурю. Кадрами ее последствий поделился находящийся на Международной космической станции астронавт Томас Песке.

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