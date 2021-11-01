Соседка убитых в Кызыле девочек слышала детские крики в ночь трагедии

Кызыл, 1 ноября. Непонятные стуки и детские крики раздавались из квартиры в Кызыле, где погибли две несовершеннолетние девочки. Об этом рассказала одна из местных жительниц.

Женщину разбудил громкий звук, напоминающий хлопок. Сначала она приняла его за взрыв, однако позднее за ним последовали детские крики. Жительница уточнила, что все происходило ранним утром.

«Дети мои спали еще, я попросила супруга проверить, откуда доносятся звуки. Когда крики повторились, я быстро сообразила. Не стала уже выходить, позвонила в полицию», — цитирует женщину «Вечерняя Москва».

Уже от мужа жительница узнала о произошедшем и пришла в ужас. Ее семья знала погибших детей, они жили на восьмом этаже дома. По словам женщины, она ни разу не встречалась с мужчиной, который подозревается в убийстве детей. Мать девочек постоянно была на работе и почти не занималась воспитанием подростков.

«Мало ее видела, близко с их семьей не знакома. А мужчину, который с девочками так поступил, я не знала и не видела раньше», — отметила собеседница издания.

Накануне у жилого дома по улице Лопсанчапа в Кызыле нашли тела девочек девяти и 14 лет с множественными ранениями. По подозрению в убийстве задержан 23-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Мать школьниц тоже привлекалась к уголовной ответственности семь раз.

Во время допроса мужчина рассказал, что в момент трагедии он находился в квартире вместе с девочками. Они отказывались его слушаться, за что он скинул их с восьмого этажа.