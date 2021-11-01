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Главе СКР Бастрыкину подготовят доклад о смерти двух сестер в Кызыле

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 02:49
Происшествия
Главе СКР Бастрыкину подготовят доклад о смерти двух сестер в Кызыле
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Москва, 1 ноября. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину подготовят доклад об обстоятельствах, при которых погибли две сестры в Кызыле. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Ранее две девочки с множественными увечьями были найдены в Кызыле. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая умерла в больнице. Подозреваемого уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался 23-летний мужчина.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Г.С. Кюрю доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — указали в ведомстве.

Недавно председатель СКР Александр Бастрыкин отдал распоряжение подготовить доклад по делу о калининградском враче Элине Сушкевич. Медика обвиняют в убийстве младенца.

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