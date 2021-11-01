Российские власти субсидируют 11,5 млрд рублей на ипотеку в селах

Москва, 1 ноября. Министерство сельского хозяйства России может выделить порядка 11,5 миллиарда рублей для субсидирования ипотечных кредитов в селах. Об этом сообщили представители аграрного ведомства.

Минсельхоз также напомнил, что на текущий год в бюджете было заложено 4,1 миллиарда рублей для кредитования. Помимо этих средств ведомство также дополнительно выделяло 3,2 миллиарда, сообщили «Известиям» в министерстве.

«Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан (в 2021 году в уполномоченные банки всего поступило 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд рублей, выдано 50,1 тыс. кредитов на 95,6 млрд рублей), Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований», — указали в ведомстве.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство изменило прогнозы объемов урожая зерновых культур. Он отметил, что планируется собрать 127 млн тонн в бункерном весе.