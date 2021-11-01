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Легендарный советский баскетболист Хрынин скончался на 85-м году жизни
Общество
Легендарный советский баскетболист Хрынин скончался на 85-м году жизни
pixabay.com

Москва, 1 ноября. Двукратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр 1964 года, российский баскетболист Вячеслав Хрынин ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщила Федерация баскетбола РФ.

За свою карьеру он успел заработать звание заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера. После окончания игровой карьеры Хрынин не завязал с баскетболом и возглавил отдел Спорткомитета Советского Союза по этой дисциплине. В 1977-1987 годах он работал государственным тренером по баскетболу и ответственным секретарем Федерации баскетбола СССР.

Хрынин, по мнению многих экспертов, внес неоценимый вклад в развитие детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Красногорск. Долгое время он занимался подготовкой молодых спортсменов.

В сентябре из жизни ушел Бронзовый призер Олимпийских игр 1976-го года в Монреале Андрей Макеев. Ему было 69 лет.

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ссср баскетбол смерть олимпиада вячеслав хрынин
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