Страны Латинской Америки заинтересовались российскими броневиками «Атлет-Э» и «Стрела»

Москва, 1 ноября. Новейшие российские бронемашины «Атлет-Э» и «Стрела» разработали в «Военно--промышленной компании». К этой технике есть интерес со стороны Латинской Америки, заявил глава ВПК Александр Красовицкий.

Бронетехника российского производства активно применяется в регионах Латинской Америки. Военных интересуют как колесные бронетранспортеры, так и машины. Используют их в Венесуэле и Уругвае, добавил Красовицкий в беседе с ТАСС.

«Да, такой интерес существует, и он появился сразу, как только машины были продемонстрированы и о них появилась информация. Но надо помнить, что любой потенциальный партнер всегда ведет себя осторожно в отношении новых моделей – ждет информации об эксплуатации этих машин», — отметил Красовицкий.

«Военно-промышленная компания» представила новый российский плавающий многоцелевой бронеавтомобиль в рамках форума «Армия-2021». Техника стала дальнейшим развитием «Тигра» с хорошим уровнем защищенности. А новое поколение «Атлета» создали по заказу оборонного ведомства страны.