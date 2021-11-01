Камеры сняли Байдена и его помощника с «ядерным чемоданчиком» на саммите G20

Рим, 1 ноября. Американский лидер Джо Байден на саммите G20 передвигался вместе со своим помощником с «ядерным чемоданчиком». Они оказались под прицелами камер.

«Ядерный чемоданчик» представляет собой кейс, находящийся в кожаной сумке, где спрятано оборудование, названное «устройством судного дня». Американцы между собой окрестили чемодан «ядерным футболом». В нем присутствуют пусковые ходы, а также президентская книга решений и действий на случай военных действий. Чемодан находится под охраной шести родов войск, он должен всегда сопровождать американского президента, передают «Известия».

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что разочарован «отсутствием» лидеров РФ и Китая на саммите G20. Он добавил, что США добились значительного прогресса, но надо делать больше. Он призвал сосредоточиться на том, чего «не делают» Москва и Пекин.