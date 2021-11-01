Российские МФЦ начали оформление биометрических загранпаспортов

Москва, 1 ноября. Сотрудники МВД осуществляли оформление и выдачу биометрических загранпаспортов в России до 30 ноября. Теперь этой процедурой будут заниматься работники МФЦ.

Чтобы получить документ нового поколения, позволяющий пересекать границы, гражданину необходимо приехать в районное отделение МФЦ и написать соответствующее заявление. После этого он получит именной штрих-код, который нужно будет просканировать в криптобиокабине, где гражданин должен предъявить свои биометрические данные: отпечатки пальцев и изображение лица.

Полученная информация направляется через зашифрованный канал в «Гознак» для обеспечения сохранности и безопасности. Отслеживать готовность документа можно будет стандартными способами через МФЦ.

Ранее Правительство России утвердило список документов, на которые граждане с 1 июля 2022 года смогут оформить электронные дубликаты. Среди них военный билет, медицинские справки, судебные решения и прочие.