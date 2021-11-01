Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 02:05
02:00
Общество
Самые громкие оправдательные приговоры в российском судопроизводстве
01:53
Политика
Камеры сняли Байдена и его помощника с «ядерным чемоданчиком» на саммите G20
01:50
Общество
Российские МФЦ начали оформление биометрических загранпаспортов
01:42
Происшествия
Количество пострадавших от массового отравления в отеле Хургады увеличилось до 200 человек
01:29
Общество
Терапевт Асанов предупредил об опасности вегетарианства для вакцинации от COVID-19
01:28
Экономика
Крупнейшие банки России планируют снизить ставки на «зеленую» ипотеку
01:25
Политика
Reuters: глава Правительства Северной Македонии сложил полномочия
01:04
Общество
Дмитрий Медведев указал на важность новых законов в борьбе с кибертерроризмом
01:02
Общество
Медведев назвал либеральным законодательство России в вопросе борьбы с COVID-19
01:00
Экономика
ЦБ установил максимальные размеры платы за переводы на маркетплейсы через СБП
Все новости

Российские МФЦ начали оформление биометрических загранпаспортов
Общество
Российские МФЦ начали оформление биометрических загранпаспортов
pixabay.com

Москва, 1 ноября. Сотрудники МВД осуществляли оформление и выдачу биометрических загранпаспортов в России до 30 ноября. Теперь этой процедурой будут заниматься работники МФЦ.

Чтобы получить документ нового поколения, позволяющий пересекать границы, гражданину необходимо приехать в районное отделение МФЦ и написать соответствующее заявление. После этого он получит именной штрих-код, который нужно будет просканировать в криптобиокабине, где гражданин должен предъявить свои биометрические данные: отпечатки пальцев и изображение лица.

Полученная информация направляется через зашифрованный канал в «Гознак» для обеспечения сохранности и безопасности. Отслеживать готовность документа можно будет стандартными способами через МФЦ.

Ранее Правительство России утвердило список документов, на которые граждане с 1 июля 2022 года смогут оформить электронные дубликаты. Среди них военный билет, медицинские справки, судебные решения и прочие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российские МФЦ начали оформление биометрических загранпаспортов
мвд мфц загранпаспорт биометрические данные
Комментировать