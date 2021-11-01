Количество пострадавших от массового отравления в отеле Хургады увеличилось до 200 человек

Хургада, 1 ноября. Медицинская помощь потребовалась 200 постояльцам отеля AMC Royal в Хургаде. В больницы отвезли только 35 детей, сообщили местные туристы.

Инцидент произошел в одном из отелей Египта. Ранее сообщалось, что отравились 47 человек, 29 из которых являются россиянами. Согласно информации «Известий», это количество возросло примерно на 150 пострадавших. В больницах находятся только дети.

«Всех остальных лечат врачи в отелях, но учет им не ведется, лечат непонятными лекарствами», — отметили очевидцы.

Генпрокуратура Египта начала расследование происшествия. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни гостиницы и из холодильников, допросили постояльцев и задержали шеф-повара отеля. Местные власти также сообщили, что AMC Royal закрыли на неопределенный срок, а его директора отстранили от работы на три месяца.