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Крупнейшие банки России планируют снизить ставки на «зеленую» ипотеку
Экономика
Крупнейшие банки России планируют снизить ставки на «зеленую» ипотеку
pixabay.com

Москва, 1 ноября. Российские банки запускают программу по снижению ставки на «зеленую» ипотеку. Ее разработкой уже занимаются Сбербанк и «Газпромбанк». «Альфа-банк», ПСБ, Росбанк и «Дом.РФ» также рассматривают эту возможность.

Так, первыми программу экоипотеки начали в ВТБ с дисконтом в 1,6 п. п. к базовой ставке для жилищных ссуд при приобретении квартир в новых домах со значением эффективности А++. Как отметил директор розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгений Шитиков, это положительно скажется на отрасли жилищного строительства, а также подстегнет рост ипотечных портфелей банков России, передают «Известия».

Представители кредитных организаций считают, что спрос на «зеленую» ипотеку мог бы значительно возрасти за счет господдержки. Директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов отнес к ней здания с высокой энергетической эффективностью, различными системами повторного использования воды, а также экологичными материалами.

Однако при покупке недвижимости россияне могут столкнуться с рисками, о которых даже не догадываются. Юрист Ирина Зуй посоветовала перед заключением сделки проверять договор аренды земельного участка.

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