Reuters: глава Правительства Северной Македонии сложил полномочия

Скопье, 1 ноября. Премьер-министр республики Северная Македония Зоран Заев подал заявление об отставке. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Решение о сложении полномочий Заев принял в связи с проигрышем его партии на выборах в местные советы в нескольких городах республики. Политик сообщил, что в досрочных выборах нет нужды, так как коалиция сможет сформировать новый кабмин без нового голосования.

«Я беру на себя ответственность за эти события. Я ухожу в отставку с поста премьер-министра и председателя партии», — заявил Заев.

Ранее в Северной Македонии начался второй тур выборов в органы местного самоуправления. Всего в стране действовал 2 481 избирательный участок.