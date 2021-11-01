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Reuters: глава Правительства Северной Македонии сложил полномочия

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 01:25
Политика
Reuters: глава Правительства Северной Македонии сложил полномочия
wikipedia.org  /  Gouvernement de la République de Macédoine / CC0

Скопье, 1 ноября. Премьер-министр республики Северная Македония Зоран Заев подал заявление об отставке. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Решение о сложении полномочий Заев принял в связи с проигрышем его партии на выборах в местные советы в нескольких городах республики. Политик сообщил, что в досрочных выборах нет нужды, так как коалиция сможет сформировать новый кабмин без нового голосования.

«Я беру на себя ответственность за эти события. Я ухожу в отставку с поста премьер-министра и председателя партии», — заявил Заев.

Ранее в Северной Македонии начался второй тур выборов в органы местного самоуправления. Всего в стране действовал 2 481 избирательный участок.

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