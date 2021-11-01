Дмитрий Медведев указал на важность новых законов в борьбе с кибертерроризмом

Москва, 1 ноября. Миру нужны новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в Сети. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Необходимость в новых законах по противодействию киберпреступности описана в статье «Шесть уроков одной пандемии». По словам Дмитрия Медведева, работа в этом направлении сегодня движется медленно, пишет «Российская газета».

«Необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве. С сожалением приходится признать: работа в этом направлении идет слишком медленно», — добавил Медведев в статье.

Обострившийся кризис, по словам Медведева, стал причиной еще одной проблемы. Все больше преступников и экстремистских структур стало приходить в Сеть.

Дмитрий Медведев затронул еще одну тему, касающуюся пандемии. По его словам, глобального иммунитета к коронавирусу нужно достигать сообща. И национальный эгоизм оказался сильнее общечеловеческих ценностей.