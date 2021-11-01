Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 02:04
02:00
Общество
Самые громкие оправдательные приговоры в российском судопроизводстве
01:53
Политика
Камеры сняли Байдена и его помощника с «ядерным чемоданчиком» на саммите G20
01:50
Общество
Российские МФЦ начали оформление биометрических загранпаспортов
01:42
Происшествия
Количество пострадавших от массового отравления в отеле Хургады увеличилось до 200 человек
01:29
Общество
Терапевт Асанов предупредил об опасности вегетарианства для вакцинации от COVID-19
01:28
Экономика
Крупнейшие банки России планируют снизить ставки на «зеленую» ипотеку
01:25
Политика
Reuters: глава Правительства Северной Македонии сложил полномочия
01:04
Общество
Дмитрий Медведев указал на важность новых законов в борьбе с кибертерроризмом
01:02
Общество
Медведев назвал либеральным законодательство России в вопросе борьбы с COVID-19
01:00
Экономика
ЦБ установил максимальные размеры платы за переводы на маркетплейсы через СБП
Все новости

Медведев назвал либеральным законодательство России в вопросе борьбы с COVID-19

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 01:02
Общество
Медведев назвал либеральным законодательство России в вопросе борьбы с COVID-19
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 1 ноября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал свидетельства того, что законодательство в РФ относительно борьбы с коронавирусом остается лояльным.

Медведев отметил, что вакцинация от COVID-19 в России не включена в национальный календарь прививок, а также не установлена ответственность за отказ гражданами от этой процедуры. Об этом информирует «Российская газета».

«Пока законодательство в этой сфере остается в нашей стране весьма либеральным», — отметил политик.

Однако Медведев напомнил, что в России есть правоограничительные меры в отношении невакцинированных граждан. Под этим он подразумевает запрет на выезд в другие страны или возможность отказать в приеме в образовательные организации.

Ранее Медведев заявил о преобладании «национального эгоизма» в разгар пандемии COVID-19. Глобального иммунитета к коронавирусу необходимо достигать сообща, поэтому ни одна страна сейчас не может опустить «железный занавес», отметил он.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Медведев назвал либеральным законодательство России в вопросе борьбы с COVID-19
медведев законодательство коронавирус
Комментировать