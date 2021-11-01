Медведев назвал либеральным законодательство России в вопросе борьбы с COVID-19

Москва, 1 ноября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал свидетельства того, что законодательство в РФ относительно борьбы с коронавирусом остается лояльным.

Медведев отметил, что вакцинация от COVID-19 в России не включена в национальный календарь прививок, а также не установлена ответственность за отказ гражданами от этой процедуры. Об этом информирует «Российская газета».

«Пока законодательство в этой сфере остается в нашей стране весьма либеральным», — отметил политик.

Однако Медведев напомнил, что в России есть правоограничительные меры в отношении невакцинированных граждан. Под этим он подразумевает запрет на выезд в другие страны или возможность отказать в приеме в образовательные организации.

Ранее Медведев заявил о преобладании «национального эгоизма» в разгар пандемии COVID-19. Глобального иммунитета к коронавирусу необходимо достигать сообща, поэтому ни одна страна сейчас не может опустить «железный занавес», отметил он.