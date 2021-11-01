ЦБ установил максимальные размеры платы за переводы на маркетплейсы через СБП

Москва, 1 ноября. Банк России ввел максимальные значения размера платы за перевод через Систему быстрых платежей (СБП) от физических лиц на маркетплейсы.

Переводы через СБП денежных сумм, не превышающих 100 тысяч рублей, можно осуществлять без комиссии как между физическими лицами, так и с банковских счетов для зачисления на аккаунт в маркетплейсах. Плата, взимаемая банком, если трансфер свыше 100 тысяч рублей, будет составлять 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей. Комиссия с маркетплейса взиматься не будет, передает ТАСС.

Кроме того, ставка межбанковского вознаграждения при таких переводах будет составлять 0%. До 1 июля следующего года Центробанк за подобные услуги комиссию взимать не будет.

Также Банк России сообщил о повышении ключевой ставки. Причиной ужесточения кредитно-денежной политики стала необходимость борьбы с инфляцией.